Coronavirus nel Lazio, 275 nuovi casi, 4 morti e 133 guariti: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Su quasi 11 mila tamponi nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 275 casi e di questi 128 a Roma, 4 decessi e 133 guariti. La situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 sono 56 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciotto casi domiciliari o sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto sedici sono casi con link a cluster noti dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 64 e 78 anni tutti con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dal Bangladesh, quattordici i casi individuati su segnaLazione del medico di medicina generale e dieci i contatti di casi già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Su quasi 11 mila tamponi nelle ultime 24 ore nelsi registrano 275e di questi 128 a Roma, 4 decessi e 133. La situazione nelle Asl delNella Asl Roma 1 sono 56 inelle ultime 24h e si tratta di diciottodomiciliari o sonocon link familiare o contatto di un caso già noto sedici sonocon link a cluster noti dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 64 e 78 anni tutti con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 45 inelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dal Bangladesh, quattordici iindividuati su segnane del medico di medicina generale e dieci i contatti digià ...

