Coronavirus, negli Usa regole più rigide sull’ok al vaccino. Trump: «Non sarà pronto per il voto. Una montatura politica». In Irlanda il governo respinge il lockdown chiesto dagli esperti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Usa EPA/KEN CEDENO Il presidente Usa Donald Trump appena tornato alla Casa Bianca dopo il ricovero all’ospedale militare Walter Reed per la positività al CoronavirusSfuma del tutto l’ipotesi che un vaccino per il Coronavirus possa essere distribuito negli Stati Uniti entro la data del voto per le Presidenziali, il 3 novembre. La Food and drug administration ha rilasciato ieri, 6 ottobre, le nuove linee guida per chi sviluppa il vaccino. regole più rigide che per due settimane sono state bloccate da funzionari della Casa Bianca, secondo quanto riporta il New York Times. a cominciare dal capo dello staff di Donald Trump, Mark Meadows. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Usa EPA/KEN CEDENO Il presidente Usa Donaldappena tornato alla Casa Bianca dopo il ricovero all’ospedale militare Walter Reed per la positività alSfuma del tutto l’ipotesi che unper ilpossa essere distribuitoStati Uniti entro la data delper le Presidenziali, il 3 novembre. La Food and drug administration ha rilasciato ieri, 6 ottobre, le nuove linee guida per chi sviluppa ilpiùche per due settimane sono state bloccate da funzionari della Casa Bianca, secondo quanto riporta il New York Times. a cominciare dal capo dello staff di Donald, Mark Meadows. ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, negli Usa oltre 210mila morti. Picco in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo picco in #Gb, 14.500 #casi in 24 ore. Duemila nuovi #contagi in più rispetto ai dati di ieri… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA -