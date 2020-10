Coronavirus | Napoli De Magistris | “Cosi facciamo un favore alla camorra”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Parole dure quelle del primo cittadino napoletano, che si scontrano con la nuova ordinanza promossa dRegione Campania per la lotta ai contagi fuori controllo. Luigi De(Facebook)Non è convinto della nuova ordinanza promossa dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e non la manda certo a dire. Luigi De, Sindaco didal 2011, non crede possa essere efficace chiudere gli esercizi commerciali alle 23, anzi, cosi facendo secondo il primo cittadino partenopeo, non si fa altro che consegnarli nelle mani della camorra. Non è cosi che si risolve il problema contagi, non è cosi che si combatte la movida, perchè i luoghi della movida non sono quelli maggiormente colpiti dall’ordinanza. Bar, ristoranti, pub, pasticcerie, non c’centrano ...