Coronavirus, mercoledì 7 ottobre: sono 357 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Su 12mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 357 casi – di questi 145 a Roma – 6 i decessi e 61 i guariti. Nella Asl Roma 1 sono 62 i casi e si tratta di quaranta casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto, cinque sono casi con link a cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 67, 82, 85 e 92 anni tutti con patologie.” “Nella Asl Roma 2 sono 49 i casi e si tratta di undici i casi individuati su segnaLazione del medico di medicina generale e venti i contatti di casi gia’ noti e isolati. si registrano due decessi uno di 76 anni con patologie e uno di 85 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Su 12mila tamponi oggi nelsi registrano 357– di questi 145 a Roma – 6 i decessi e 61 i guariti. Nella Asl Roma 162 ie si tratta di quarantacon link familiare o contatto di un caso gia’ noto, cinquecon link a cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano quattro decessi di 67, 82, 85 e 92 anni tutti con patologie.” “Nella Asl Roma 249 ie si tratta di undici iindividuati su segnane del medico di medicina generale e venti i contatti digia’ noti e isolati. si registrano due decessi uno di 76 anni con patologie e uno di 85 ...

fattoquotidiano : Coronavirus, nove quartieri di New York di nuovo in lockdown da mercoledì. De Blasio: “È un giorno difficile” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: da mercoledì nove quartieri di New York in lockdown Annuncio del sindaco De Blasio, a Brooklyn e Que… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: superati i 35 milioni di casi nel mondo #ANSA - 92Fisico : #coronavirus Oggi aumento notevole dei nuovi casi, circa il doppio di mercoledì scorso. Lo Strike Rate medio (rap… - benedetto49 : Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti, ecco la mappa dei nuovi focolai -