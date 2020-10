Coronavirus, le ultime news dal Mondo: il Brasile verso 5 milioni di casi, nuovo record in Argentina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel Mondo sono saliti a 35.731.494 i contagi totali di Coronavirus, secondo le rilevazioni e il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.048.742, mentre le guarigioni sono 24.893.719. Il Brasile ha registrato 819 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il numero di decessi per malattia a 147.494, mentre il numero di infezioni sfiora i 5 milioni di casi: lo ha reso noto il governo. Secondo il Ministero della Salute, con 41.906 nuovi contagi da Coronavirus registrati nell’ultimo giorno, il Paese sudamericano raggiunge un totale di 4.969.141 casi confermati. I numeri confermano il Brasile, con i suoi 210 milioni di abitanti, il 2° Paese al ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nelsono saliti a 35.731.494 i contagi totali di, secondo le rilevazioni e il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.048.742, mentre le guarigioni sono 24.893.719. Ilha registrato 819 morti per Covid-19 nelle24 ore, portando il numero di decessi per malattia a 147.494, mentre il numero di infezioni sfiora i 5di: lo ha reso noto il governo. Secondo il Ministero della Salute, con 41.906 nuovi contagi daregistrati nell’ultimo giorno, il Paese sudamericano raggiunge un totale di 4.969.141confermati. I numeri confermano il, con i suoi 210di abitanti, il 2° Paese al ...

Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - fanpage : Nulla di fatto, slitta il nuovo Dpcm - fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - gallintermedia : RT @fanpage: Nulla di fatto, slitta il nuovo Dpcm - Notiziedi_it : CORONAVIRUS-IL BOLLETTINO/ A Pozzuoli ancora tre contagi: sono 140 nelle ultime sei settimane -