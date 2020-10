Coronavirus | le mascherine proteggerebbero anche il portatore | l’ipotesi è promettente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) In un articolo pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, due ricercatori dell’Università della California a San Francisco fanno il punto sugli effetti dell’uso dellechirurgiche (o in realtà di qualunque tipo di mascherina,artigianale) e suggeriscono una ipotesi interessante: la mascherina oltre alla protezione altruistica, proteggeilriducendo la carica virale dell’eventuale contagio. L’ipotesi è, ed è importante chiarirne le premesse che sono ovvie agli epidemiologi, ma controintuitive per la popolazione in generale: 1) le malattie infettive guariscono per la risposta immunitaria innata e acquisita del malato;per il Covid-19 le reinfezioni ...