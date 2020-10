Coronavirus, l’Asl Napoli 2 Nord cerca hotel per ospitare gli asintomatici (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asl Napoli 2 Nord cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l’altro sulla terraferma, per ospitare i pazienti positivi al Coronavirus asintomatici. I contagi familiari aumentano e l’ASL Napoli 2 Nord, competente per l’area a Nord di Napoli cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l’altro sulla … Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asldue, uno sulle isole di Ischia e Procida e l’altro sulla terraferma, peri pazienti positivi al. I contagi familiari aumentano e l’ASL, competente per l’area adidue, uno sulle isole di Ischia e Procida e l’altro sulla …

