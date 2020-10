Coronavirus, Lagarde: nessun ritiro prematuro delle misure di sostegno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – nessun ritiro prematuro delle misure di sostegno già varate per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia da Coronavirus. È questa la posizione difesa dalla presidente della BCE Christine Lagarde in un’intervista alla Harvard International Review: “per questo motivo, abbiamo già annunciato che manterremo la nostra ‘rete di sicurezza’ fino a quando non considereremo terminata la fase di crisi del Covid-19, ma comunque non prima della fine di giugno 2021. Per non parlare di altre politiche comprese misure fiscali e riforme strutturali”. Un ruolo fondamentale sarà ricoperto dal Recovery Fund. Secondo la Christine Lagarde infatti i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) –digià varate per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia da. È questa la posizione difesa dalla presidente della BCE Christinein un’intervista alla Harvard International Review: “per questo motivo, abbiamo già annunciato che manterremo la nostra ‘rete di sicurezza’ fino a quando non considereremo terminata la fase di crisi del Covid-19, ma comunque non prima della fine di giugno 2021. Per non parlare di altre politiche compresefiscali e riforme strutturali”. Un ruolo fondamentale sarà ricoperto dal Recovery Fund. Secondo la Christineinfatti i ...

