Coronavirus | la psicologa | Smartworking? Solo per chi ha vite perfette

Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Lo Smartworking, spesso oggetto di entusiasmi, è perfetto Solo per chi ha vite perfette. Ma chi fa il mestiere di psicologo sa bene che le vite perfette le ha una porzione di popolazione molto residuale". Lo ha spiegato Elisabetta Camussi, docente di psicologa che è stata membro del Comitato di esperti in materia economico-sociale per la task force di fase 2 - il gruppo di esperti, coordinati da Vittorio Colao - nel corso del convegno sulla Giornata nazionale della psicologia 2020 organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, oggi a Roma. Lo Smartworking come "lavoro per obiettivi, con spazi consoni, senza interferenze, in un ottica quasi di 'decrescita felice', va bene per i pochi che ...

