Coronavirus, la Camera approva proroga dello stato di emergenza e provvedimenti anti-Covid. A Milano allarme nelle scuole. Cavani: “Ho avuto il Covid-19” – LIVE (Di mercoledì 7 ottobre 2020) allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia11.15 – Coronavirus, raddoppiano i casi nelle scuole di Milano Prima sirena di allarme nelle scuole di Milano, dove i casi di Coronavirus si sono moltiplicati negli ultimi giorni. Le autorità competenti monitorano la situazione con la massima attenzione pronte ad intervenire 11.00 – La Camera approva proroga ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020)in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del19.news in Italia11.15 –, raddoppiano i casidiPrima sirena didi, dove i casi disi sono moltiplicati negli ultimi giorni. Le autorità competenti monitorano la situazione con la massima attenzione pronte ad intervenire 11.00 – La...

LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI' - repubblica : Sgarbi alla Camera: 'Confinamento asintomatici è fascismo' - TgLa7 : #Covid: Merlo positivo, tamponi in Comm.Esteri Camera. Sottosegretario agli Esteri ha contratto Coronavirus - trevi_vito : RT @francescatotolo: I parlamentari in isolamento sono da considerarsi, d’ora in poi, “in missione” e quindi assenti giustificati: approvat… - RenzoCianchetti : RT @francescatotolo: I parlamentari in isolamento sono da considerarsi, d’ora in poi, “in missione” e quindi assenti giustificati: approvat… -