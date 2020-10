Coronavirus: la Camera approva la risoluzione di maggioranza. Sì del Cdm a proroga stato d'emergenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) iniziato il consiglio dei Ministri per il varo delle misure anti-covid, dopo il risultato alla Camera. Ieri a Montecitorio il voto è stato rinviato perchè per ben due volte è mancato il numero legale. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) iniziato il consiglio dei Ministri per il varo delle misure anti-covid, dopo il risultato alla. Ieri a Montecitorio il voto èrinviato perchè per ben due volte è mancato il numero legale. ...

LegaSalvini : BORDATA DI SALVINI: 'PER I MIGRANTI TUTTI ALLA CAMERA, PER GLI ITALIANI TUTTI ASSENTI'. - repubblica : Sgarbi alla Camera: 'Confinamento asintomatici è fascismo' - TgLa7 : #Covid: Merlo positivo, tamponi in Comm.Esteri Camera. Sottosegretario agli Esteri ha contratto Coronavirus - mik4_5 : RT @francescatotolo: I parlamentari in isolamento sono da considerarsi, d’ora in poi, “in missione” e quindi assenti giustificati: approvat… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: 'Tanto rumore della minoranza per nulla', commenta @emanuelefiano. -