Coronavirus, la bozza del nuovo decreto: dall’obbligo di portare la mascherina sono esclusi “i soggetti con patologie o disabilità” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dall’obbligo di portare sempre con sé la mascherina (con la possibilità di prevedere l’obbligo al chiuso e all’aperto in presenza di non conviventi) sono esclusi “i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità“: lo prevede una bozza aggiornata del decreto Covid sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per questa mattina. Dall’obbligo sono esclusi anche i bambini con meno di 6 anni e chi fa sport o attività motoria. Dovrebbero slittare al 31 ottobre 2020 i termini entro i quali è ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dall’obbligo disempre con sé la(con la possibilità di prevedere l’obbligo al chiuso e all’aperto in presenza di non conviventi)“icono disabilità incompatibili con l’uso della, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità“: lo prevede unaaggiornata delCovid sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per questa mattina. Dall’obbligoanche i bambini con meno di 6 anni e chi fa sport o attività motoria. Dovrebbero slittare al 31 ottobre 2020 i termini entro i quali è ...

