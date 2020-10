Coronavirus, Johnson sbotta con tono patriottico: «Lo sconfiggeremo come ogni altro nostro invasore» – Il video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Mentre nel Regno Unito l’epidemia da Coronavirus segna un nuovo picco di positivi – 14.500 casi nelle ultime 24 ore e altri 76 morti – il premier Boris Johnson evoca il glorioso passato militare della Gran Bretagna, promettendo di sconfiggere il Covid-19 «come abbiamo fatto con ogni altro invasore negli ultimi mille anni!». Questa volta, però, non ci sono eserciti da respingere, ma regole da far rispettare a un popolo che forse ama un po’ troppo la libertà. E il nemico è invisibile, dunque ancora più insidioso. Johnson ha toccato le corde del patriottismo nel corso della conferenza online del partito conservatore, che ha aperto affermando: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Mentre nel Regno Unito l’epidemia dasegna un nuovo picco di positivi – 14.500 casi nelle ultime 24 ore e altri 76 morti – il premier Borisevoca il glorioso passato militare della Gran Bretagna, promettendo di sconfiggere il Covid-19 «abbiamo fatto connegli ultimi mille anni!». Questa volta, però, non ci sono eserciti da respingere, ma regole da far rispettare a un popolo che forse ama un po’ troppo la libertà. E il nemico è invisibile, dunque ancora più insidioso.ha toccato le corde del patriottismo nel corso della conferenza online del partito conservatore, che ha aperto affermando: ...

repubblica : Trump, Johnson, Bolsonaro e Lukashenko: i capi di Stato da scettici a positivi al coronavirus [aggiornamento delle… - Babaymannu : RT @EthnosDemos: #ethnosdemos La malagestione del #Covid da parte del premier #Johnson, la crisi economica, i conflitti generati dalla #Bre… - david26798190 : RT @RaiDue: Ecco come è andata realmente la questione coronavirus per Boris Johnson ?? @EnricoBrignano #unorasolavivorrei #Rai2 https://t.co… - heythereSALLY__ : “Boris Johnson calls coronavirus pandemic a 'massive opportunity' the Tories can exploit” Io ho finito le mani per… - EthnosDemos : #ethnosdemos La malagestione del #Covid da parte del premier #Johnson, la crisi economica, i conflitti generati dal… -