Coronavirus Italia, è ufficiale: è stato approvato poco fa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Camera dei deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza con la quale ritiene opportuna la proroga dello stato d’emergenza e il varo di ulteriori misure restrittive – a partire dall’uso delle mascherine all’aperto – per contenere il contagio da Covid-19. Di fatto un via libera al prossimo dpcm e ai prossimi decreti del governo. La risoluzione di maggioranza è stata approvata con 253 voti favorevoli, 3 contrati e 17 astenuti. L’opposizione non ha votato, uscendo dall’Aula. In missione risultavano essere 120 deputati, compresi quelli in quarantena a causa del Covid-19. Ieri il voto era stato rinviato proprio a causa delle tante assenze, con due votazioni rimandate proprio per la mancanza del numero legale: la prima volta per 15 assenze, la seconda per 8. La maggioranza ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Camera dei deputati hala risoluzione di maggioranza con la quale ritiene opportuna la proroga dellod’emergenza e il varo di ulteriori misure restrittive – a partire dall’uso delle mascherine all’aperto – per contenere il contagio da Covid-19. Di fatto un via libera al prossimo dpcm e ai prossimi decreti del governo. La risoluzione di maggioranza è stata approvata con 253 voti favorevoli, 3 contrati e 17 astenuti. L’opposizione non ha votato, uscendo dall’Aula. In missione risultavano essere 120 deputati, compresi quelli in quarantena a causa del Covid-19. Ieri il voto erarinviato proprio a causa delle tante assenze, con due votazioni rimandate proprio per la mancanza del numero legale: la prima volta per 15 assenze, la seconda per 8. La maggioranza ...

