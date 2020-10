Coronavirus | Italia | boom di contagi | mai così tanti da aprile ad oggi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono numeri in crescita quelle registrati nelle ultime 24 ore inin relazione all’emergenza. Dagli oltre 2mila casi positivi registrati negli ultimi giorni, il bollettino della Protezione Civile riporta una vera propria impennata con i casi che adsono superiori ai 3.500., il bollettino del 7 ottobre: èdiAumentano i casi positivi, aumentano i morti e di pari passo anche i guariti. Sono 3.678 i nuovi casi diregistratiin(mai così tanto dallo scorso 24) come riportato dalla Protezione Civile nel bollettino del 7 ottobre. Prendendo in analisi solamente questo dato, sono 520 i nuovi casi di ...

DPCgov : Semplice ?? Gratuita ?? Aiuta a contenere il #Coronavirus ????? Proteggi te stesso e la comunità. Scarica l’app… - ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - ilpost : Perché in Italia finora è andata meglio? - EmmeReports : Covid19: due positivi a Campofelice di Roccella - Mariquita_la1a : RT @irastadilarsson: #CORONAVIRUS #ITALIA 7/10/2020 Positivi: +3678 Decessi: +31 Ricoveri: +157 Intensiva: +18 Guariti: +1204 Testati: +80… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Quali sono le migliori pizzerie in Toscana nel 2021? La guida del Gambero Rosso torna nella nostra regione per assegnare Tre Spicchi e Premi Speciali.Balzo dei contagi Covid in Italia, con l’incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei ministero della Salute nelle ultime 24 ...