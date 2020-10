Coronavirus, in Veneto 375 nuovi casi e altri due morti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono 375 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, dove sono morte altre due persone per Covid. Da febbraio si contano quindi 2.200 decessi nella Regione, secondo i dati dalla Protezione civile. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono 375 ipositivi nelle ultime 24 ore in, dove sono morte altre due persone per Covid. Da febbraio si contano quindi 2.200 decessi nella Regione, secondo i dati dalla Protezione civile. ...

