Coronavirus: in Lombardia oltre 21mila tamponi e 520 nuovi contagiati, il 2,4% (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - In Lombardia sono positivi al Coronavirus il 2,4% dei 21.569 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 520, di cui 54 'debolmente positivi' e tre a seguito di test sierologico. Secondo gli ultimi dati della Regione, sono cinque i morti e 147 i guariti e i dimessi dagli ospedali. Stabili le terapie intensive, con 40 posti occupati, mentre i ricoverati in altri reparti con Covid19 salgono di 19 unità a 339 in tutto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Insono positivi alil 2,4% dei 21.569esaminati nelle ultime 24 ore. Icasi sono 520, di cui 54 'debolmente positivi' e tre a seguito di test sierologico. Secondo gli ultimi dati della Regione, sono cinque i morti e 147 i guariti e i dimessi dagli ospedali. Stabili le terapie intensive, con 40 posti occupati, mentre i ricoverati in altri reparti con Covid19 salgono di 19 unità a 339 in tutto.

