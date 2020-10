Coronavirus, in Lombardia 520 casi e cinque morti nelle ultime 24 ore. Milano, Varese e Brescia le province più colpite (Di mercoledì 7 ottobre 2020) in Lombardia sono 520 i nuovi casi , con ben 21.569 tamponi effettuati, e cinque i nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto Regione Lombardia nel bollettino quotidiano: la provincia più ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) insono 520 i nuovi, con ben 21.569 tamponi effettuati, ei nuovi decessi24 ore. Lo rende noto Regionenel bollettino quotidiano: la provincia più ...

