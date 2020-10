Coronavirus, in Lombardia 5 morti nelle ultime 24 ore, 520 i nuovi contagi (con 5.549 tamponi in più) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Il bollettino del 7 ottobre I dati di mercoledì 7 ottobreSono 520 i nuovi casi di contagi da Coronavirus in Lombardia, un numero mai raggiunto in questa nuova fase dell’epidemia. Solo ieri 6 ottobre i nuovi contagi erano fermi a 350. E questa regione non è nemmeno quella con più contagi, visto che in Campania lo stesso dato ha raggiunto quota 544. Sale anche il numero dei decessi, se ieri era fermo a 0, oggi è arrivato a 5. Il numero totale di vittime è 16.978. Secondo i dati forniti dalla regione il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è rimasto stabile: sono 40 esattamente come ieri. A crescere è il dato sui ricoveri in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo:notizie (7 ottobre)Il bollettino del 7 ottobre I dati di mercoledì 7 ottobreSono 520 icasi didain, un numero mai raggiunto in questa nuova fase dell’epidemia. Solo ieri 6 ottobre ierano fermi a 350. E questa regione non è nemmeno quella con più, visto che in Campania lo stesso dato ha raggiunto quota 544. Sale anche il numero dei decessi, se ieri era fermo a 0, oggi è arrivato a 5. Il numero totale di vittime è 16.978. Secondo i dati forniti dalla regione il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è rimasto stabile: sono 40 esattamente come ieri. A crescere è il dato sui ricoveri in ...

RegLombardia : #LNews Sono 373 i guariti/dimessi, 350 i nuovi positivi con 16.020 tamponi effettuati, per una percentuale pari al… - GrimoldiPaolo : #Milano, la 'rivincita' di #Fontana: l'ospedale #Covid in #Fiera aperto ai malati di altre regioni. Questo è il cuo… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, scuola: segnalati ad Ats #Milano 85 casi positivi. Diretta - dottorg : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, mai così tanti contagi dal 16 aprile: + 3.678 oggi. Nessuna regione a zero. Il maggior numero in #Campania… - Simo07827689 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 3.678 contagi e 31 morti. Oltre 125mila i tamponi. In #Campania e #Lombardia il mag… -