Coronavirus in Italia, Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid, via libera alla proroga dello Stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio 2021. La Camera approva le risoluzioni della maggioranza. Via libera in Italia alla proroga dello Stato di emergenza fino al 31 gennaio per il Coronavirus. Il semaforo verde è scattato dopo il voto della Camera sulla risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza. Camera dei Deputati ParlamentoCoronavirus, proroga dello Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 La risoluzione votata e approvata dalla Camera propone l’introduzione dell’obbligo di indossare la mascherina ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid, via libera alla proroga dellodial prossimo 312021. La Camera approva le risoluzioni della maggioranza. Via libera inalla proroga dellodial 31per il. Il semaforo verde è scattato dopo il voto della Camera sulla risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza. Camera dei Deputati Parlamento, proroga dellodial 312021 La risoluzione votata e approvata dalla Camera propone l’introduzione dell’obbligo di indossare la mascherina ...

