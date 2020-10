Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 7 ottobre. Mai così tanti contagi dal 16 aprile. Più colpite Campania (+544) e Lombardia (+520) Leggi su corriere (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19, aggiornati a. Mai così tanti contagi dal 16 aprile. Più colpite Campania (+544) e Lombardia (+520)

DPCgov : Semplice ?? Gratuita ?? Aiuta a contenere il #Coronavirus ????? Proteggi te stesso e la comunità. Scarica l’app… - ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - ilpost : Perché in Italia finora è andata meglio? - passetour : RT @SkyTG24: ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #7ottobre: 3.678 nuovi casi su oltre 125mila tamponi - giornalettismo : Oltre 3600 contagi in Italia nella sola giornata di oggi. Ma tranquilli, continuate pure a twittare… -