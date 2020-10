Coronavirus in Italia: i dati della settimana. I contagi corrono: (+42,5%) ed è di nuovo record di tamponi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fatti 715mila test. Gli ospedali continuano a non essere sotto pressione, gli attualmente positivi, 60mila, sono prevalentemente a domicilio Leggi su repubblica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fatti 715mila test. Gli ospedali continuano a non essere sotto pressione, gli attualmente positivi, 60mila, sono prevalentemente a domicilio

DPCgov : Semplice ?? Gratuita ?? Aiuta a contenere il #Coronavirus ????? Proteggi te stesso e la comunità. Scarica l’app… - ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - ilpost : Perché in Italia finora è andata meglio? - cronaca_news : Coronavirus in Italia: i dati della settimana. I contagi corrono: (+42,5%) ed è di nuovo record di tamponi… - SalvioSelcia : RT @DiMarzio: #ItaliaU21, due casi di positività al #coronavirus. Il comunicato -