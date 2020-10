Coronavirus in Campania, i dati del 6 ottobre: 544 nuovi positivi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 6 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 544 nuovi positivi su 7.504 tamponi effettuati. Aumentano i contagi da Covid-19 in Campania. Sono 544 i positivi del giorno su 7.504 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si registrano anche un decesso (sono 469 da inizio emergenza) e 177 guariti … Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 6dell’unità di Crisi regionale riporta 544su 7.504 tamponi effettuati. Aumentano i contagi da Covid-19 in. Sono 544 idel giorno su 7.504 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si registrano anche un decesso (sono 469 da inizio emergenza) e 177 guariti …

