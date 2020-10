Coronavirus, in Campania boom di contagi: 544 in 24 ore. Un decesso e 177 guariti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Altra impennata di contagi in Campania nelle ultime 24 ore. Sono, infatti, 544 (mai così tanti) i positivi al Covid-19 facendo salire il numero a 15.707. Si registrano anche 177 guariti e un decesso. A comunicare i dati l’Unità di crisi della Regione. Le persone decedute da inizio pandemia sono 469 e i guariti 6.895. I tamponi eseguiti in totale 644.967 di cui 7.504 test effettuati ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Altra impennata diinnelle ultime 24 ore. Sono, infatti, 544 (mai così tanti) i positivi al Covid-19 facendo salire il numero a 15.707. Si registrano anche 177e un. A comunicare i dati l’Unità di crisi della Regione. Le persone decedute da inizio pandemia sono 469 e i6.895. I tamponi eseguiti in totale 644.967 di cui 7.504 test effettuati ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

