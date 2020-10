Coronavirus: il sindaco Virginia Raggi negativa al tampone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Negativo il risultato del tampone cui si è sottoposta ieri il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Il test si era reso necessario dopo la positività accertata di una persona all’interno dell’ufficio di Gabinetto del Campidoglio.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Negativo il risultato delcui si è sottoposta ieri ildi Roma,. Il test si era reso necessario dopo la positività accertata di una persona all’interno dell’ufficio di Gabinetto del Campidoglio.L'articolo MeteoWeb.

