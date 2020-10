Coronavirus, il governo proroga lo stato emergenza al 31 gennaio. Cosa comporta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: il Consiglio dei Ministri ha approvato una norma che permette la proroga del dpcm con le norme anti-contagio già in vigore fino al 15 ottobre. E c’è una novità importante che risalta su tutte: infatti, è subito in vigore l’obbligo delle mascherine anche all’aperto in tutto il territorio nazionale. Il dispositivo di protezione individuale andrà indossato quando ci si avvicinerà ad individui che non fanno parte dell’ambito della convivenza familiare. Ma serviranno altri passi. Infatti, entro il 15 ottobre bisognerà dare vita ad un nuovo decreto del presidente del Consiglio che permetterà di confermare o meno tutte le misure in atto, che sono state prorogate in queste ore. Lo stato di emergenza è ufficialmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: il Consiglio dei Ministri ha approvato una norma che permette ladel dpcm con le norme anti-contagio già in vigore fino al 15 ottobre. E c’è una novità importante che risalta su tutte: infatti, è subito in vigore l’obbligo delle mascherine anche all’aperto in tutto il territorio nazionale. Il dispositivo di protezione individuale andrà indossato quando ci si avvicinerà ad individui che non fanno parte dell’ambito della convivenza familiare. Ma serviranno altri passi. Infatti, entro il 15 ottobre bisognerà dare vita ad un nuovo decreto del presidente del Consiglio che permetterà di confermare o meno tutte le misure in atto, che sono statete in queste ore. Lodiè ufficialmente ...

