Coronavirus, il Consiglio dei ministri proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio e ufficializza l’obbligo di mascherine all’aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Il Consiglio dei ministri, termininato poco prima delle 14, per mezzo di una delibera ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza causa Coronavirus. Inoltre, nell’ambito del decreto legge Covid, è stata approvata una norma che proroga il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri ora in vigore, con tutte le misure per contenere il rischio di contagio, fino al prossimo 15 ottobre. Unica novità, come noto già da qualche giorno, l’obbligo a partire da domani di indossare le mascherine anche all’aperto, nel caso in cui si fosse in prossimità di persone con le quali non si convive. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Ildei, termininato poco prima delle 14, per mezzo di una delibera hato al 312021 lod’causa. Inoltre, nell’ambito del decreto legge Covid, è stata approvata una norma cheil decreto della presidenza deldeiora in vigore, con tutte le misure per contenere il rischio di contagio, fino al prossimo 15 ottobre. Unica novità, come noto già da qualche giorno, l’obbligo a partire da domani di indossare leanche all’aperto, nel caso in cui si fosse in prossimità di persone con le quali non si convive. ...

