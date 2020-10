Coronavirus, fonti: obbligo mascherina sempre al chiuso, tranne in casa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta La mascherina sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E' la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta Lasarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi,le abitazioni private. E' la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto ...

Lo si apprende da fonti di governo. Il decreto approvato oggi dal governo ... di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di Cig Covid-19 garantendo ai lavoratori ...

L’ispezione, spiegano fonti qualificate del Napoli, è avvenuta stamattina e non è da ritenersi legata al caso di Juve-Napoli. Si tratta di una procedura di routine della Figc per verificare ...

