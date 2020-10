Coronavirus, Fauci: 'Senza misure restrittive negli Usa 400mila morti' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 'Se non facciamo ciò che è necessario in autunno e in inverno negli Usa potrebbero morire tra 300mila e 400mila persone per il Coronavirus'. Lo ha detto l'immunologo americano Anthony Fauci, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 'Se non facciamo ciò che è necessario in autunno e in invernoUsa potrebbero morire tra 300mila epersone per il'. Lo ha detto l'immunologo americano Anthony, ...

