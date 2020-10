Coronavirus: Fauci, focolaio Casa Bianca si poteva prevenire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Il focolaio di Coronavirus alla Casa Bianca avrebbe potuto essere evitato ed è la prova che la pandemia non è una bufala: lo ha detto ieri l'immunologo membro della task force ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Ildiallaavrebbe potuto essere evitato ed è la prova che la pandemia non è una bufala: lo ha detto ieri l'immunologo membro della task force ...

