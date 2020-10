Coronavirus, ex calciatore e presidente in terapia intensiva [NOME, FOTO, e DETTAGLI] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono ore di grande ansia per le condizioni di Antonin Panenka, ex calciatore e dirigente sportivo, attuale presidente del Bohemians 1905. Il classe 1948 ha contratto il virus negli ultimi giorni e si trova in terapia intensiva in un ospedale di Braga. L’annuncio è arrivato direttamente dal club. Sono arrivati tantissimi messaggi dei club, si tratta di un personaggio molto conosciuto, è stato campione d’Europa nel 1976 con l’ex Cecoslovacchia ed è l’inventore del cucchiaio, riuscì a segnare con un grande gesto tecnico contro la Germania. Ha indossato le maglie di Rapid Vienna, VSE St. Pölten, Slovan Vienna, Hohenau e Kleinwiesendorf. Appese le scarpette al chiodo nel 1993. Non ha abbandonato il mondo del calcio, successivamente è diventato ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono ore di grande ansia per le condizioni di Antonin Panenka, exe dirigente sportivo, attualedel Bohemians 1905. Il classe 1948 ha contratto il virus negli ultimi giorni e si trova inin un ospedale di Braga. L’annuncio è arrivato direttamente dal club. Sono arrivati tantissimi messaggi dei club, si tratta di un personaggio molto conosciuto, è stato campione d’Europa nel 1976 con l’ex Cecoslovacchia ed è l’inventore del cucchiaio, riuscì a segnare con un grande gesto tecnico contro la Germania. Ha indossato le maglie di Rapid Vienna, VSE St. Pölten, Slovan Vienna, Hohenau e Kleinwiesendorf. Appese le scarpette al chiodo nel 1993. Non ha abbandonato il mondo del calcio, successivamente è diventato ...

