Coronavirus del Lazio: 357 nuovi casi e 6 morti. Lenta crescita dei malati, siamo al 10% degli attualmente positivi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Su 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 357 casi e di questi 145 a Roma, 6 i decessi e 61 i guariti. «Preoccupa la situazione nella Asl di Latina. Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: l'aeroporto di Guidonia, Monterotondo Scalo, Priverno, Aprilia, Gaeta, Pomezia, oltre al nuovo drive del Pertini e a quello che è già partito a via Odescalchi (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e in altre aree che si stanno valutando. Sono state già consegnate 400 mila dosi del vaccino antinfluenzale ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta», commenta Alessio D'Amato, Assessore Regionale alla Sanità. Ad oggi, come riporta la tabella della Regione Lazio, abbiamo in tutto 8.580 attualmente ...

