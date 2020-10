Coronavirus | da oggi ecco cos’è possibile fare e cosa no

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuovo decreto, nuove regole. L’Italia, paese in prima linea a favore della lotta contro il Covid-19, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e ha stabilito le nuove regole per contenere la diffusione del virus. Tra le più importanti: multe per chi non indossa le mascherine nei luoghi all’aperto, nuovi tamponi agli arrivi negli aeroporti e controlli anti-movida. Sanzioni salatissime per esercenti e trasgressori Il nuovo decreto ha adottato misure ancora più stringenti, imponendo il rispetto delle regole fuori e dentro i locali. Come? La previsione di multe salatissime per chi trasgredisce la legge e mette in pericolo la salute della comunità. Il “mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000” hanno dichiarato le linee ...