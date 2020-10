Coronavirus, Conte: «La mascherina va sempre indossata, tranne se si è isolati. Massima cautela anche in famiglia» – Il video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Il premier Giuseppe Conte, dopo un’intensa giornata di lavori a Palazzo Chigi, è uscito intorno alle 18.30 per fare un punto con la stampa nel quale ha fornito precisazioni su alcuni dubbi che sono circolati nelle ult ime ore a proposito delle decisioni del governo per l’epidemia da Coronavirus. «Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa nuova fase – ha detto Conte – le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle sempre e in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si è isolati in campagna o in montagna. Per il resto la mascherina comunque va non solo portata ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Il premier Giuseppe, dopo un’intensa giornata di lavori a Palazzo Chigi, è uscito intorno alle 18.30 per fare un punto con la stampa nel quale ha fornito precisazioni su alcuni dubbi che sono circolati nelle ult ime ore a proposito delle decisioni del governo per l’epidemia da. «Abbiamo introdotto una misura più rigorosa per questa nuova fase – ha detto– le mascherine d’ora in poi bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarlee in ogni caso a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento, ad esempio se si èin campagna o in montagna. Per il resto lacomunque va non solo portata ...

