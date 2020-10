Coronavirus, Campania “osservata speciale”: un caso positivo ogni 14 tamponi testati. Negli ultimi 7 giorni accertati quasi 3mila contagi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cinquecentoquarantaquattro, un numero che dall’inizio dell’emergenza non era mai stato raggiunto nel bollettino. Sempre sotto i 500, spesso in fondo alla lista, tra le aree del Paese meno colpite. Adesso invece il contagio in Campania corre, in termini assoluti e in rapporto ai tamponi testati. Da giorni la regione guidata da Vincenzo De Luca è la più colpita dal Coronavirus. I dati preoccupano, la rendono una “osservata speciale” della seconda ondata spesso annunciata e ora davvero alle porte. Anche se l’Unità di crisi regionale tranquillizza riguardo all’occupazione dei posti letti dedicati ai malati Covid-19, anche nelle terapie intensive. La crescita, tuttavia, è nei numeri. I 544 contagi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cinquecentoquarantaquattro, un numero che dall’inizio dell’emergenza non era mai stato raggiunto nel bollettino. Sempre sotto i 500, spesso in fondo alla lista, tra le aree del Paese meno colpite. Adesso invece ilo incorre, in termini assoluti e in rapporto ai. Dala regione guidata da Vincenzo De Luca è la più colpita dal. I dati preoccupano, la rendono una “osservata speciale” della seconda ondata spesso annunciata e ora davvero alle porte. Anche se l’Unità di crisi regionale tranquillizza riguardo all’occupazione dei posti letti dedicati ai malati Covid-19, anche nelle terapie intensive. La crescita, tuttavia, è nei numeri. I 544...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,8% Regioni con… - LegaSalvini : LA 'RIVINCITA' DI #FONTANA: L'OSPEDALE COVID IN FIERA APERTO AI MALATI DI ALTRE REGIONI - GrimoldiPaolo : #Milano, la 'rivincita' di #Fontana: l'ospedale #Covid in #Fiera aperto ai malati di altre regioni. Questo è il cuo… - microcerotis : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - clikservernet : Coronavirus, Campania “osservata speciale”: un caso positivo ogni 14 tamponi testati. Negli ultimi 7 giorni accerta… -