Coronavirus, boom di nuovi contagi nelle ultime 24 ore: +3.678. Campania da record. Le vittime sono 31 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Numeri impressionanti, che di botto ci riportano indietro, allo scorso aprile, quando il numero dei contagi registrava cifre inquietanti. E nelle ultime 24 ore, informa il ministero della Salute, a fronte degli oltre 125mila tamponi eseguiti in Italia, sono usciti fuori ben 3.678 nuovi contagi da Coronavirus. Così ad oggi, (considerando sia le vittime che i guariti), ora sono qualcosa come 333.940 gli italiani che hanno avuto a che fare con questo maledetto virus. nuovi contagi, inquietante la situazione della Campania Non a caso infatti, così come continua a ripetersi da settimane, nessuna regione risulta essere a zero contagi.

