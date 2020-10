Coronavirus, boom di nuovi contagi: 3.678 in un giorno con 25mila tamponi in più. Trentuno i morti – Il bollettino della Protezione civile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Il bollettino del 7 ottobre Nelle ultime 24 la Protezione civile ha individuato 3.678 nuovi casi di Coronavirus, dopo i +2.677 registrati ieri. Il numero delle vittime è invece di 31: ieri erano +28. Il totale dei decessi è quindi arrivato a 36.061. Il dato sugli attuali positivi è invece di 62.576 con un incremento di 2.442. Le persone che sono state dimesse e o guarite hanno raggiunto il totale di 235.303. Il dato sui tamponi segna un +25.572 sui +99.742 effettuati ieri, per un totale di 125.314. Le terapie intensive sono aumentate +18 arrivando a un bilancio di 337. Le persone totali ricoverate con sintomi sono invece 3.782, mentre ieri erano 3.625. In isolamento domiciliare si trovano 58.547 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Ildel 7 ottobre Nelle ultime 24 laha individuato 3.678casi di, dopo i +2.677 registrati ieri. Il numero delle vittime è invece di 31: ieri erano +28. Il totale dei decessi è quindi arrivato a 36.061. Il dato sugli attuali positivi è invece di 62.576 con un incremento di 2.442. Le persone che sono state dimesse e o guarite hanno raggiunto il totale di 235.303. Il dato suisegna un +25.572 sui +99.742 effettuati ieri, per un totale di 125.314. Le terapie intensive sono aumentate +18 arrivando a un bilancio di 337. Le persone totali ricoverate con sintomi sono invece 3.782, mentre ieri erano 3.625. In isolamento domiciliare si trovano 58.547 ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boom di casi negli #USA, superano quota 7,5 milioni #ANSA - Open_gol : ?? Boom di nuovi contagi: 3.678 in un giorno. Trentuno i morti. Il bollettino odierno della Protezione Civile? - Agenzia_Ansa : #Coronavirus A Latina boom di casi. La Asl: 'Uscire solo se necessario' #ANSA - infoitinterno : Coronavirus, boom di contagi: 52 nel Bresciano, 520 in Lombardia e 3.678 in Italia - infoitinterno : Coronavirus, boom di tamponi e di nuovi positivi: 520 in Lombardia, 46 a Pavia e provincia -