Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: +3.678, mai così tanti da metà aprile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) balzo dei contagi Covid in Italia, con l’incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei ministero della Salute nelle ultime 24... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 ottobre 2020)deiCovid in, con l’incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei ministero della Salute nelle ultime 24...

Balzo dei positivi oggi ... Impennata dei casi Puglia, 196 nuovi positivi Sono 196 i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati oggi in Puglia a fronte di 4.822 test per l'infezione da ...

Covid-19 purtroppo dilaga: 3.678 nuovi positivi (mille più di ieri) e 31 morti

Purtroppo il balzo in avanti c’è stato ed è stato notevole: In Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, 333.940 persone (+3.678 rispetto a ieri, +1,1%; ieri +2.677) hanno contratto il virus ...

