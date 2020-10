Coronavirus, Azzolina: “A scuola l’uso delle mascherine non cambia” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “A scuola le regole non cambiano: abbiamo protocolli e linee guida gia’ stabiliti. Se uno studente e’ seduto a un metro di distanza puo’ abbassarla, se vuole tenerla puo’ farlo, nelle situazioni di dinamicita’ va tenuta”. Cosi’ la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina al tg di La 7. “Ho visitato le scuole, le regole si praticano con grande responsabilita’ le ore a scuola rappresentano il luogo piu’ sicuro. Sono piu’ preoccupata per le scene che ho visto fuori dalle scuole. Ora anche fuori dalle scuole con l’uso della mascherina ci sara’ piu’ protezione”.L'articolo Coronavirus, Azzolina: “A scuola l’uso delle mascherine non ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Ale regole non cambiano: abbiamo protocolli e linee guida gia’ stabiliti. Se uno studente e’ seduto a un metro di distanza puo’ abbassarla, se vuole tenerla puo’ farlo, nelle situazioni di dinamicita’ va tenuta”. Cosi’ la ministra dell’Istruzione Luciaal tg di La 7. “Ho visitato le scuole, le regole si praticano con grande responsabilita’ le ore arappresentano il luogo piu’ sicuro. Sono piu’ preoccupata per le scene che ho visto fuori dalle scuole. Ora anche fuori dalle scuole con l’uso della mascherina ci sara’ piu’ protezione”.L'articolo: “Al’usonon ...

AcidoRatto : però l'è topa anche in versione privè ?? @TgLa7 #Azzolina #mascherina #Covid_19 #coronavirus @AzzolinaLucia - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, @AzzolinaLucia in Consiglio dei ministri: 'Corsia preferenziale Asl su scuole' #ANSA - SecolodItalia1 : Coronavirus, record di contagi: 3678. Conte, Azzolina, Zingaretti e De Luca sulla graticola - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, @AzzolinaLucia in Consiglio dei ministri: 'Corsia preferenziale Asl su scuole' #ANSA - infoitinterno : Coronavirus e scuola, l'appello della Azzolina: 'Necessaria una collaborazione tra psicologi e istituti' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Azzolina Coronavirus: Azzolina in Cdm, corsia preferenziale Asl su scuole Agenzia ANSA Covid, le parole di Azzolina: i numeri dei contagi nelle scuole

A fronte degli allarmismi, la ministra dell’Istruzione chiarisce che, nonostante i contagi all’interno delle scuole siano avvenuti, si tratta di casi sporadici, e perlopiù di contagi che sono avvenuti ...

I numeri del contagio da Covid nelle scuole

“Abbiamo finito da poco una riunione con l’Istituto superiore di sanità e con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza in cui abbiamo tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole.

A fronte degli allarmismi, la ministra dell’Istruzione chiarisce che, nonostante i contagi all’interno delle scuole siano avvenuti, si tratta di casi sporadici, e perlopiù di contagi che sono avvenuti ...“Abbiamo finito da poco una riunione con l’Istituto superiore di sanità e con il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza in cui abbiamo tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole.