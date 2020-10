Coronavirus, allarme del premier belga: 'La situazione è grave' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 'La situazione nel nostro Paese è grave e preoccupante: i casi di Coronavirus aumentano, il numero delle ospedalizzazioni cresce e il numero dei decessi pure'. Lo ha detto il premier belga Alexander ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 'Lanel nostro Paesee preoccupante: i casi diaumentano, il numero delle ospedalizzazioni cresce e il numero dei decessi pure'. Lo ha detto ilAlexander ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme del premier belga: "La situazione è grave" TGCOM UFFICIALE - Inter, non solo Bastoni. Anche Milan Skriniar positivo al Covid-19

Non solo Alessandro Bastoni. L'Inter fa sapere che anche Milan Skriniar è risultato positivo al Covid-19. Un altro nerazzurro dunque vittima del virus e nel complesso un altro calciatore. Cresce così ...

Speciale difesa: Oxfam, dimezzati gli aiuti nel 2020 a Yemen, solo 25 centesimi a testa per un popolo stremato

È l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso un comunicato stampa ... si contano almeno 150 mila nuovi casi di colera dall’inizio dell’anno e oltre 2 mila contagi da Covid 19 registrati in undici ...

