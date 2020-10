Coronavirus: 7 ottobre, 72 nuovi contagi, 6 pazienti in terapia intensiva (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 966. Con il ricovero a Udine di un uomo (nato nel 1939) salgono a sei (+1) i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre sale a 26 il numero dei ricoverati in altri reparti con l’ospedalizzazione di una persona di 64 anni e di una di 76 anni rispettivamente a Trieste e Udine. Non sono stati registrati nuovi decessi (355 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che oggi sono stati rilevati 72 nuovi contagi, 26 a Udine, 9 a Pordenone, 6 a Trieste, 19 a Gorizia, 2 da fuori regione.quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus, tra le quali rientrano anche ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le persone attualmente positive alin Friuli Venezia Giulia sono 966. Con il ricovero a Udine di un uomo (nato nel 1939) salgono a sei (+1) iin cura in, mentre sale a 26 il numero dei ricoverati in altri reparti con l’ospedalizzazione di una persona di 64 anni e di una di 76 anni rispettivamente a Trieste e Udine. Non sono stati registratidecessi (355 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che oggi sono stati rilevati 72, 26 a Udine, 9 a Pordenone, 6 a Trieste, 19 a Gorizia, 2 da fuori regione.quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus, tra le quali rientrano anche ...

