Coronavirus, 6.500 scienziati e medici anglosassoni chiedono di smetterla con i lockdown: “sono inutili, unica soluzione è immunità di gregge” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Normalita‘ in ogni attivita’ e sviluppo di anticorpi una volta contagiati. Sono gli obiettivi principali di una petizione firmata da quasi 6.500 scienziati e medici americani e britannici per chiedere alla autorita’ le condizioni per arrivare a un’immunita’ di gregge dal Covid-19, lo riferisce la BBC. Ovvero, basta con i lockdown e ritorno alla vita normale per tutti con l’eccezione delle persone piu’ a rischio: test per gli operatori degli ospizi e spesa a casa per gli anziani non ricoverati. L’appello e’ contenuto in una lettera intitolata ‘Great Barrington Declaration’, dal nome della localita’ del Massachussetts dove e’ stata adottata. A spingere per la richiesta di non usare piu’ i lockdown, alcune considerazioni sul fatto che ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Normalita‘ in ogni attivita’ e sviluppo di anticorpi una volta contagiati. Sono gli obiettivi principali di una petizione firmata da quasi 6.500americani e britannici per chiedere alla autorita’ le condizioni per arrivare a un’immunita’ di gregge dal Covid-19, lo riferisce la BBC. Ovvero, basta con ie ritorno alla vita normale per tutti con l’eccezione delle persone piu’ a rischio: test per gli operatori degli ospizi e spesa a casa per gli anziani non ricoverati. L’appello e’ contenuto in una lettera intitolata ‘Great Barrington Declaration’, dal nome della localita’ del Massachussetts dove e’ stata adottata. A spingere per la richiesta di non usare piu’ i, alcune considerazioni sul fatto che ...

