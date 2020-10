Coronavirus | 3 678 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 125mila tamponi Altri 31 decessi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Impennata di contagi in Italia24 ore: sono 3.678 idiaccertati con 125.314testati. Era dal 16 aprile che non si registrava un numero così alto di contagi. Sono 31 i malati di Covid-19 deceduti. Aumentano anche i ricoveri in ospedale (+147) e le persone che necessitano di assistenza in terapia intensiva (+18).