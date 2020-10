Coronavirus | 3 678 nuovi casi | mai così tanti da metà aprile - Record di oltre 125mila tamponi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) commenta Sono 3.678 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, mille più di martedì,: la soglia dei tremila non si superava dal 24, quando furono 3.021. I...

you_trend : ?? #Coronavirus, 07/10/20 • Attualmente positivi: 62.576 • Deceduti: 36.061 (+31, +0,09%) • Dimessi/Guariti: 235.30… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS Altri 3.678 contagiati e 31 morti. 1.204 i guariti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - Papaver37246158 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 07/10/20 • Attualmente positivi: 62.576 • Deceduti: 36.061 (+31, +0,09%) • Dimessi/Guariti: 235.303 (+1.204… - EOsservo : RT @NathanDelMare: #Coronavirus, 3.678 nuovi casi, I decessi sono stati 31. #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 678

E' boom dei contagi di Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero delal Salute sono stati 3 mila 678 i nuovi contagiati, mille in più rispetto ai 2.677 delle 24 ore ...Balzo dei positivi oggi: 3.678, 1.001 più di ieri ... 196 nuovi positivi Sono 196 i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati oggi in Puglia a fronte di 4.822 test per l'infezione da ...