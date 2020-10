Contratto dei metalmeccanici: salta la trattativa per il rinnovo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) No agli aumenti salariali: salta la trattativa per il rinnovo del Contratto dei metalmeccanici, sindacati in stato di agitazione Si interrompe la trattativa per il rinnovo del Contratto dei metalmeccanici. A far saltare il tavolo, spiega la Dire (www.dire.it), il nodo degli aumenti salariali, con Federmeccanica che rifiuta aumenti oltre l’inflazione. “E’ evidente che Federmeccanica ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) No agli aumenti salariali:laper ildeldei, sindacati in stato di agitazione Si interrompe laper ildeldei. A farre il tavolo, spiega la Dire (www.dire.it), il nodo degli aumenti salariali, con Federmeccanica che rifiuta aumenti oltre l’inflazione. “E’ evidente che Federmeccanica ha… L'articolo Corriere Nazionale.

petergomezblog : Federmeccanica: “Nessun aumento senza inflazione”. Rotta la trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccan… - istsupsan : Ad agosto il ??77,5% dei nuovi casi di #SARSCoV2 è stato contratto localmente e questa percentuale è salita all’89%… - pietrospeedtwit : RT @FIMCislStampa: #CcnlMetalmeccanici in un clima di grande incertezza dovuta alla nuova emergenza covid, giornata cruciale oggi a Roma s… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #CcnlMetalmeccanici È stato interrotto il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con Federme… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #CcnlMetalmeccanici #Federmeccanica da novembre scorso a oggi non ha mai cambiato idea sul #salario. Non c'entra la crisi… -