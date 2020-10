Contratti chiusi per coronavirus | ecco la novità nel dl Giustizia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)perla novità nel dlIl dlha ricevuto l’ok della Camera e quindi ormai è legge, essendo stato approvato in via definitiva. Tra le varie rilevanti disposizioni che tale provvedimento introduce, ce n’è una che merita qui particolare considerazione. Ci riferiamo alla previsione del tentativo obbligatorio di mediazione, prima di citare per danni colui il quale si è reso inadempiente rispetto ad uno o più obblighi contrattuali, a causa del vero e proprio “terremoto” socio-economico, oltre che sanitario, rappresentato dall’epidemia di Covid-19 e dal conseguente lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono i contenuti di questa novità. Se ti ...

francescolett11 : RT @jesuisrome80: @petergomezblog Hahahahahhahahahahhahahaha bastardo testa di cazzo, il dato reale é -460.000 rispetto all’anno precedente… - jesuisrome80 : @petergomezblog Hahahahahhahahahahhahahaha bastardo testa di cazzo, il dato reale é -460.000 rispetto all’anno prec… - __Outsider___ : @j_gufo E nemmeno prima di un altro certo orario. Ma finché il saldo contratti chiusi vs proteste per l'orario cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti chiusi

Zazoom Blog

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Cala il sipario sullo storico Salone Margherita, il 'bagaglino' di via Due Macelli a Roma. I riflettori si sono spenti ...COMUNEROVIGO Ottobre non è solo il mese della prima fiera cittadina in epoca Covid, ma anche quello in cui si dovrebbe finalmente giungere a una definitiva soluzione il caso piscine. Un dossier ...Per Pimenta la società ha ancora qualche giorno per piazzarlo in Portogallo Il tecnico può contare addirittura su nove attaccanti e altrettanti difensori ...