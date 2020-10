Contenzioso infinito Alla Consulta oltre duemila ricorsi tra Stato e Regioni Se dovesse passare il regionalismo differenziato la situazione potrebbe peggiorare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il problema perdura da anni ma l’emergenza sanitaria scoppiata con il coronavirus ha mostrato le lacune di un sistema che, probabilmente, su troppi argomenti non individua in maniera netta le competenze dei vari livelli istituzionali, trae governi regionali. E così molto spesso, troppo spesso si va avanti a impugnazioni o per mano del governo centrale o degli enti locali che trovano soluzione nelle sentenze della Corte costituzionale. Solo nel 2019 i contenziosi costituzionali sono stati ben 75, quasi tutti presentati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma non mancano quelli che invece sono stati depositati dalle singole. Il conto è impressionante. Che il lavoro sin qui svolto dai giudici siaimpegnativo lo dimostra il fatto che, secondo uno studio del Sole 24 Ore aggiornato dal 2018, ...