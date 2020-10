Consigli per il Fantacalcio – Adam Ounas all’asta | Scheda giocatore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Adam Ounas all’asta – La campagna di rafforzamento del Cagliari di Eusebio Di Francesco si è chiusa con l’arrivo di Ounas dal Napoli. Il giocatore si trasferisce nella società sarda con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il giovane attaccante, classe ’96, fu acquistato dal Napoli nell’estate del 2017 dal Bordeaux e la scorsa stagione era stato girato in prestito al Nizza, sempre in Ligue1. Per quanto riguarda il Fantacalcio, questo movimento di mercato last minute può rappresentare una scommessa interessante. La Scheda di Adam Ounas per l’asta Dove giocherà Adam Ounas Ounas è un esterno ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020)all’asta – La campagna di rafforzamento del Cagliari di Eusebio Di Francesco si è chiusa con l’arrivo didal Napoli. Ilsi trasferisce nella società sarda con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il giovane attaccante, classe ’96, fu acquistato dal Napoli nell’estate del 2017 dal Bordeaux e la scorsa stagione era stato girato in prestito al Nizza, sempre in Ligue1. Per quanto riguarda il, questo movimento di mercato last minute può rappresentare una scommessa interessante. Ladiper l’asta Dove giocheràè un esterno ...

