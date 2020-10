Conformal | il look ideale per il lavoro da remoto

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un conto se fosse stato un momento, un veloce periodo di passaggio. Un altro conto è che sia diventata pressoché la normalità: sono tanti i lavoratori che dopo le prove generali del lavoro da remoto non sono più (almeno per ora) tornati in ufficio. Le aziende hanno capito che ci si poteva organizzare altrimenti. La società di asset management Schroders è un esempio: ha comunicato ai dipenti che avrebbero potuto lavorare da casa, per sempre.