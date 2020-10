Concorso Senato della Repubblica, 30 assistenti parlamentari: rinviato a novembre il diario prove (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ulteriore rinvio al 6 novembre per la comunicazione relativa al diario del Concorso Senato della Repubblica. L’opportunità riguarda il profilo di Assistente Parlamentare della professionalità generale. Trenta i posti a Concorso che verranno assegnati tramite una selezione per esami. Leggi l’avviso L’avviso, pubblicato nella Gazzetta n.56 del 21 luglio 2020, riporta le indicazioni per l’accesso, lo svolgimento del Concorso e la modalità di assunzione. Vediamo assieme queste informazioni in sintesi. Scopri i concorsi attivi in tutta Italia Concorso Senato della Repubblica: ammissione L’accesso alla procedura non è ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ulteriore rinvio al 6per la comunicazione relativa aldel. L’opportunità riguarda il profilo di Assistente Parlamentareprofessionalità generale. Trenta i posti ache verranno assegnati tramite una selezione per esami. Leggi l’avviso L’avviso, pubblicato nella Gazzetta n.56 del 21 luglio 2020, riporta le indicazioni per l’accesso, lo svolgimento dele la modalità di assunzione. Vediamo assieme queste informazioni in sintesi. Scopri i concorsi attivi in tutta Italia: ammissione L’accesso alla procedura non è ...

Decreto Agosto: via libera del Senato alla conversione in legge

Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia. Il testo, approvato con il voto di fiducia, passa alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva.

